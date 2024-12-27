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محليات

مراسلة الجديد: فريق من الصليب الأحمر واليونيفيل وصل الى بلدة يارون لإجلاء المواطنة نجوى غشام التي تبلغ من العمر 75 عاما فوجدها جثة

2024-12-27 | 04:44
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مراسلة الجديد: فريق من الصليب الأحمر واليونيفيل وصل الى بلدة يارون لإجلاء المواطنة نجوى غشام التي تبلغ من العمر 75 عاما فوجدها جثة
مراسلة الجديد: فريق من الصليب الأحمر واليونيفيل وصل الى بلدة يارون لإجلاء المواطنة نجوى غشام التي تبلغ من العمر 75 عاما فوجدها جثة

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مراسلة الجديد: فريق من الصليب الأحمر واليونيفيل وصل الى بلدة يارون لإجلاء المواطنة نجوى غشام التي تبلغ من العمر 75 عاما فوجدها جثة

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النائب حسن فضل الله: مسؤولية الدولة مواجهة خروقات العدو
10:54

النائب حسن فضل الله: مسؤولية الدولة مواجهة خروقات العدو

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن العدو الإسرائيلي يحاول بعد وقف إطلاق النار أن يستغل الفرصة وأن ينفذ بعض مخططاته في القرى الأمامية من خلال التدمير والتجريف والاعتداءات، وهناك مسؤوليات اليوم تقع على عاتق الدولة اللبنانية وعلى لجنة المراقبة واليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدول التي رعت هذا الاتفاق، ونحن نتابع هذا الموضوع يومياً مع الجهات المعنية، ولكن نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة، لم نكن في أي يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية، وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولكن هذا النموذج الذي نراه اليوم، كُنا نراه قبل زمن المقاومة، وهذا بوجه كل أولئك الذين كانوا يطالبون بأن نترك الأمر للمجتمع الدولي وللقرارات الدولية وللدولة اللبنانية، وأن من يحمي ليس المقاومة وليس السلاح، وإنما هذه المظلة الدولية، لافتاً إلى أننا لم نرَ خلال فترة الـ30 يوماً التي مضت أي شيء من هذه الحماية.

10:54

النائب حسن فضل الله: مسؤولية الدولة مواجهة خروقات العدو

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن العدو الإسرائيلي يحاول بعد وقف إطلاق النار أن يستغل الفرصة وأن ينفذ بعض مخططاته في القرى الأمامية من خلال التدمير والتجريف والاعتداءات، وهناك مسؤوليات اليوم تقع على عاتق الدولة اللبنانية وعلى لجنة المراقبة واليونيفيل والجيش اللبناني وعلى الدول التي رعت هذا الاتفاق، ونحن نتابع هذا الموضوع يومياً مع الجهات المعنية، ولكن نحن أهل الجنوب والمقاومة والضاحية والبقاع وبيئة المقاومة، لم نكن في أي يوم من الأيام بحاجة إلى دليل أن هذه المقاومة ضرورة وطنية، وأنها هي التي تحمي ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ولكن هذا النموذج الذي نراه اليوم، كُنا نراه قبل زمن المقاومة، وهذا بوجه كل أولئك الذين كانوا يطالبون بأن نترك الأمر للمجتمع الدولي وللقرارات الدولية وللدولة اللبنانية، وأن من يحمي ليس المقاومة وليس السلاح، وإنما هذه المظلة الدولية، لافتاً إلى أننا لم نرَ خلال فترة الـ30 يوماً التي مضت أي شيء من هذه الحماية.

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