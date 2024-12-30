بيان هام لبلدية الشويفات حول "الردميات".. ماذا جاء فيه؟

اعتبرت بلدية مدينة الشويفات أنّ قرار مجلس الوزراء برمي الردميات من مخلّفات الحرب في مكب الكوستابراڤا لا يمكن تنفيذه بشكل عشوائي من دون إعداد دراسة شاملة للأثر البيئي من قبل وزارة البيئة والجهات والمنظمات المختصّة، بالإضافة إلى متابعة نقابة المهندسين وإشرافها المباشر على هذا الأمر.