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محليات

الأنباء الكويتية: هدوء برّي.. هذا ما يُخفيه!

2025-01-02 | 01:05
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الأنباء الكويتية: هدوء برّي.. هذا ما يُخفيه!
الأنباء الكويتية: هدوء برّي.. هذا ما يُخفيه!

جاء في صحيفة "الأنباء" الكويتية:

أفادت مصادر نيابية بأن "صمت رئيس مجلس النواب نبيه بري وارتياحه، مع الإصرار على أن جلسة 9 كانون الثاني ستنتج رئيسا مهما تعددت دورات الاقتراع، يشير إلى أن رئيس المجلس المعروف عنه التكتم على خياراته حتى الوقت المناسب وعدم الكشف عن أوراقه، بل على العكس الدفع بالآخرين لإخراج مكنوناتهم، إنما ممسك بخيوط الانتخابات الرئاسية".

وقالت المصادر لـ"الأنباء" الكويتية: "هذا الهدوء لرئيس المجلس في ظل الصخب الكبير الذي يلف الساحة السياسية، يشير إلى انه يخفي ما سيخرجه في الوقت المناسب، إما بالتنسيق المباشر مع جهات ديبلوماسية مؤثرة، أو في قراءة لنيات ومواقف هذه العواصم، خصوصا صاحبة القرار الحاسم للمسار الذي يعيشه لبنان بعد حرب على مدى 14 شهرا، وما أعقبها من اتفاق لوقف إطلاق النار وتدرج نحو الحل السياسي والأمني في البلاد".

ولفتت إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد ازدحاما في التحركات السياسية خصوصا للمرشحين الذين يقومون باتصالات واسعة قبل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، تمهيدا للخروج من الحلبة إذا وجدوا أن فرصهم في الحصول على تأييد كتل وازنة قد تلاشت".

الأنباء الكويتية: هدوء برّي.. هذا ما يُخفيه!

محليات

نبيه بري

الملف الرئاسي

رئاسة لبنان

جلسة 9 كانون

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