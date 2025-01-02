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محليات

احرقا شجرة الميلاد عند مستديرة النيني- طرابلس و"المعلومات" توقفهما

2025-01-02 | 11:12
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احرقا شجرة الميلاد عند مستديرة النيني- طرابلس و&quot;المعلومات&quot; توقفهما
احرقا شجرة الميلاد عند مستديرة النيني- طرابلس و"المعلومات" توقفهما

أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي في بيان انه "بتاريخ 24-12-2024 وفي محلة مستديرة النيني، أقدم مجهول على رمي عبوة حارقة على شجرة الميلاد مما أدى الى احتراق قسمًا منها."

واضاف البيان: "نتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي، توصلت شعبة المعلومات إلى الاشتباه بتورط شخصين في عملية احراق الشجرة، وهما كل من:
ع. ر. ز. (مواليد عام 1998، لبناني) من أصحاب السوابق في مجال تعاطي المخدرات والكحول وافتعال المشاكل.
و. ع. (مواليد عام 2003، لبناني)
بتاريخي 30و31-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة باب الرمل.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول بإقدامه على احراق شجرة الميلاد في محلة مستديرة النيني بناء على طلب الثاني الذي قام بإعطائه مبلغًا ماليًا لشراء المحروقات لإتمام فعلته. وصرح الثاني انه اتفق مع الأول على احراق الشجرة.
 أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء."
احرقا شجرة الميلاد عند مستديرة النيني- طرابلس و"المعلومات" توقفهما

محليات

قوى الأمن

طرابلس

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