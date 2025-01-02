بالفيديو- حريق محطة المحروقات في وادي خالد

النيران لا تزال مندلعة جراء الحريق الكبير في محطة للمحروقات" على طريق عام المقيبلة - وادي خالد في عكار ومناشدات للاجهزة المعنية وسيارات الإطفاء التدخل للمساعدة على إخماده pic.twitter.com/RBnNyA2Csi
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 2, 2025
النيران لا تزال مندلعة جراء الحريق الكبير في محطة للمحروقات" على طريق عام المقيبلة - وادي خالد في عكار ومناشدات للاجهزة المعنية وسيارات الإطفاء التدخل للمساعدة على إخماده pic.twitter.com/RBnNyA2Csi
هنا بيروت - مروان شربل - 3-1-2025
وقع إشكال بين أشخاص في ساحة بلدة قانا في قضاء صور، على خلفية خلاف قديم تطور الى اطلاق نار ما ادى إلى وفاة شخص واصابة اثنين بجروح حالتهما خطرة، نقلوا الى مستشفيات صور.
أعلنت السفارة الامبركية في بيان، أن "رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، يرافقه ضباط من الجيش اللبناني، زاروا اليوم جنود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وقد تضمنت الرحلة زيارة الى بلدة الخيام، وهي أول منطقة حدودية تنتقل بالكامل إلى السيطرة اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني، 2024".