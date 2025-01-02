بالفيديو - الطائرة الايرانية.. حركة مريبة سبقت وصولها الى بيروت؟

توجهت الأنظار إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعد أن تم حجز حقيبة دبلوماسية كانت بحوزة موظف في السفارة الإيرانية، حيث رفض طلب السلطات اللبنانية بتفتيشها.

في هذا السياق، أظهرت بيانات حركة مشبوهة لطائرة "ماهان إير" الايرانية الرحلة رقم W51152، التي كانت مقررة للوصول الساعة 4:30 عصرًا، لكنها تأخرت حتى الساعة 6:30 بعد تغيير مسارها فوق إيران.



الطائرة وفق الجدول كان يفترض ان تتجه مباشرة من طهران الى بيروت، لكنها قامت بالاستدارة حول مطار تبريز، وفقًا لبيانات موقع "فلايت رادار" و "AirNavRadar"، مما يوحي بأنها هبطت هناك، رغم أن بيانات مطار تبريز لا تؤكد ذلك.



كما اظهر موقع "فلايت رادار" تغيراً مفاجئاً في التوقيت من 12:30 الى 2:30 بتوقيت غرينيتش عندما كانت الطائرة في أجواء تبريز، مما طرح علامات استفهام حول ما اذا حطت الطائرة في مطار تبريز لم لا.

بالفيديو - الطائرة الايرانية.. حركة مريبة سبقت وصولها الى بيروت؟ pic.twitter.com/PDdjjizqwI — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 2, 2025



وطرحت تساؤلات ايضا حول ما اذا كان تغيير الطائرة مسارها مرتبط بتداول معلومات صحافية في بيروت عن طائرة إيرانية تحمل أموالاً لحزب الله.



وفي تصريحات له مساء الخميس، أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، أنه يتم الآن تفتيش الطائرة الإيرانية في مطار بيروت "حقيبة حقيبة".