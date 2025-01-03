منع اللبنانيين من دخول سوريا إلا لمن لديهم إقامة فيها
أفادت معلومات "الجديد"، بأن الجيش اللبناني أوقف ليل أمس، عند معبر المصنع سيارة مسلّحة تبيّن أن ركّابها ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام". وعرّف الركّاب عن أنفسهم بأنهم عناصر تابعون للهيئة ومكلّفون بإدارة الحدود، لكنهم زعموا أنهم ضلّوا الطريق أثناء محاولة إيصال شخص إلى لبنان.
وأشارت معلومات الجديد، إلى أن الجيش تعامل مع الموقوفين بحزم، فيما لجأت "هيئة تحرير الشام" إلى التواصل مع الأمن العام اللبناني للتدخل.والأمن العام طلب من الجيش مراجعة القضية، لكن الرد تأخر نحو خمس ساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.
هذا التطور أثار غضب الجانب السوري، الذي ردّ باتخاذ قرار يمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا إلا إذا كانوا يحملون إقامة رسمية فيها.