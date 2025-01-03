بالفيديو - حسن الدّر: نعم، هناك شعور بالخذلان!

حسن الدّر: نعم، هناك شعور بالعتب والخذلان والخيبة @HasanDorr @josephinedeeb pic.twitter.com/U7QsI6yQ7s
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 3, 2025
حسن الدّر: نعم، هناك شعور بالعتب والخذلان والخيبة @HasanDorr @josephinedeeb pic.twitter.com/U7QsI6yQ7s
هنا بيروت - مروان شربل - 3-1-2025
وقع إشكال بين أشخاص في ساحة بلدة قانا في قضاء صور، على خلفية خلاف قديم تطور الى اطلاق نار ما ادى إلى وفاة شخص واصابة اثنين بجروح حالتهما خطرة، نقلوا الى مستشفيات صور.
أعلنت السفارة الامبركية في بيان، أن "رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال جاسبر جيفرز، يرافقه ضباط من الجيش اللبناني، زاروا اليوم جنود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وقد تضمنت الرحلة زيارة الى بلدة الخيام، وهي أول منطقة حدودية تنتقل بالكامل إلى السيطرة اللبنانية منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني، 2024".