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محليات

مولوي: ما نقوم به يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين

2025-01-03 | 14:34
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مولوي: ما نقوم به يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين
مولوي: ما نقوم به يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين

أكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أن ما تقوم به الوزارة وجهاز أمن المطار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، مشيراً إلى أن القرار الذي تم اتخاذه بتفتيش كافة الدبلوماسيين ليس هدفه استعراض القوة أو البطولات، بل هو جزء من إجراءات لحفظ أمن البلاد.

 وفيما يتعلق بحادثة توقيف سيارة عند معبر المصنع قبل إطلاق سراحها، أوضح مولوي في حديث لـ "الجديد"، أن العمل جارٍ لمعالجة القضية، وأن هناك تواصلاً مستمراً بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري بشأن الأمر.

وأضاف أن التشدد في الإجراءات والتفتيش عند الحدود اللبنانية السورية هو أمر مستمر ودائم، بهدف ضمان أمن الحدود واستقرار المنطقة.

مولوي: ما نقوم به يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين

محليات

بسام مولوي

لبنان

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كما تطرق البحث الى ما تعرض له الجيش على الحدود مع سوريا في البقاع.
وأكد الشرع ان الاجهزة السورية المعنية قامت بكل ما يلزم لاعادة الهدوء على الحدود ومنع تجدد ما حصل .
وفي ختام الاتصال وجه الشرع دعوة لرئيس الحكومة لزيارة سوريا من اجل البحث في الملفات المشتركة بين الثنائية وتمتين العلاقات الثنائية.

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14:49

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 3/ 1/ 2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تول – النبطية المواطن (ح.م.)، لإقدامه على صدم عسكريَّين على متن دراجة نارية بتاريخ 11/ 5/ 2024، ما أدى إلى مقتل أحدهما وجرح الآخر.

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14:44

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