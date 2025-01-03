مولوي: ما نقوم به يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين
أكد وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أن ما تقوم به الوزارة وجهاز أمن المطار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، مشيراً إلى أن القرار الذي تم اتخاذه بتفتيش كافة الدبلوماسيين ليس هدفه استعراض القوة أو البطولات، بل هو جزء من إجراءات لحفظ أمن البلاد.
وفيما يتعلق بحادثة توقيف سيارة عند معبر المصنع قبل إطلاق سراحها، أوضح مولوي في حديث لـ "الجديد"، أن العمل جارٍ لمعالجة القضية، وأن هناك تواصلاً مستمراً بين الأمن العام اللبناني ونظيره السوري بشأن الأمر.
وأضاف أن التشدد في الإجراءات والتفتيش عند الحدود اللبنانية السورية هو أمر مستمر ودائم، بهدف ضمان أمن الحدود واستقرار المنطقة.