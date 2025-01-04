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محليات

ماذا في أسرار الصحف؟

2025-01-04 | 00:50
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ماذا في أسرار الصحف؟
ماذا في أسرار الصحف؟

الجمهورية

يجري التعامل بكثير من التأني في بتّ قضية أحد الموقوفين فلا تتأذى المصلحة اللبنانية وتطبق القوانين في الوقت عينه.

الجمهورية

يجري التعامل بكثير من التأني في بتّ قضية أحد الموقوفين فلا تتأذى المصلحة اللبنانية وتطبق القوانين في الوقت عينه.

تسجل تباينات بين أعضاء عدد من الكتل في استحقاق كبير، إذ يصعب الاتفاق بين أعضاء الكتلة الواحدة على تصويت موحد.

شكا عدد كبير من المغتربين من غلاء الأسعار في لبنان خلال فترة الأعياد وتراجع الخدمات العامة الأساسية بشكل ملحوظ.

 

نداء الوطن

شوهد مسؤول “حزب اللّه” بلال داغر في ساحل الجية داخل مجمع “الجية مارينا” حاملاً حقيبة توزيع مساعدات مالية. يذكر أن النائبة حليمة قعقور تسكن أيضاً في المجمع المذكور.

كشفت معلومات أمنية عن أن تحقيقاً فُتِح في الحادثة التي وقعت بين المصنع وجديدة يابوس والتي أدّت إلى الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات في سوريا.

برزت عدة مؤشرات على أنّ جلسة التاسع من هذا الشهر لانتخاب رئيس للجمهورية، من المرجَّح ألا تفضي إلى انتخاب، وأنّ التأجيل بات في حكم شبه المؤكّد لأنّ المشاورات لم تنضج بعد.

 

اللواء

سجلت خدمات اليد العاملة الفنية ارتفاعات في الأجور، بصرف النظر عن نظام «العرض والطلب».

يتردد في المجالس الضيقة، أن «كلمة سر» ما تزال تجمع مجموعة «الثنائي الشيعي» وحلفائها من نواب قدامى وجدد..

يجري سباق دولي- إقليمي على إيصال رئيس للجمهورية، بما يتفق مع طموحات الدول المتزاحمة بعد متغيرات الحرب.

 

 

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"الاخبار" | ركام الحرب خطر على الأمن والأمان
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة امام جميع المركبات و ترشيش - زحلة للمركبات ذات الدفع الرباعي بسبب تكون طبقة من الجليد

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بعد انهياره جزئياً... حمية يتفقد حائط الدعم على طريق ضهر البيدر
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بعد انهياره جزئياً... حمية يتفقد حائط الدعم على طريق ضهر البيدر

تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، حائط الدعم على طريق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع بعد الانهيار الجزئي له بفعل العوامل الطبيعية.

08:03

بعد انهياره جزئياً... حمية يتفقد حائط الدعم على طريق ضهر البيدر

تفقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، حائط الدعم على طريق ضهر البيدر الذي يربط بيروت بالبقاع بعد الانهيار الجزئي له بفعل العوامل الطبيعية.

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