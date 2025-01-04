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محليات

الدفاع المدني ينتشل جثامين شهداء من الخيام

2025-01-04 | 11:42
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الدفاع المدني ينتشل جثامين شهداء من الخيام
الدفاع المدني ينتشل جثامين شهداء من الخيام

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان:

"أنه في إطار مواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في بلدة الخيام، للأسبوع الثالث على التوالي، جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة سابقًا، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين ٣ شهداء من حي الحومة في بلدة الخيام وقد تم نقل الجثمانين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.".

وأكدت المديرية أن فرقها ستستأنف صباح يوم غد عمليات البحث والمسح الميداني في الموقع المذكور إلى حين العثور على جميع المفقودين.
الدفاع المدني ينتشل جثامين شهداء من الخيام

محليات

الدفاع المدني

الخيام

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