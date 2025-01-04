قاسم: صبرنا على الخروقات الإسرائيلية قد ينفد قبل الـ60 يوماً

قال الامين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن صبر المقاومة على الخروقات الإسرائيلية قد ينفد قبل مهلة الستين يوماً.

كلام قاسم جاء في كلمة متلفزة لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وأشار الى ان "إسرائيل حاولت لمدة 64 يوماً أن تتقدم داخل أراضينا، لكنها تقدمت فقط مئات الأمتار، وعجزت عن التقدم في عمق أراضينا بفضل قوة المقاومة".

وأكد أنه "بعد معركة أولي البأس لا إمكانية لأن يتمكن العدو الاسرائيلي من الاجتياح كما يريد أما صبرنا على الخروقات مرتبط بقرارنا المناسب وقد ينفد قبل الـ60 يوما وقد يستمر وقيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تردّ".

وعن انتخاب رئيس للجمهورية، قال قاسم: نحن في “حزب الله” حريصون على انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل النيابية بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة وهذا التوافق هو جلسة سانحة لنقلب صفحة