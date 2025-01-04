بالاسلحة الحربية.. إشكال في بلدة معروب الجنوبية!

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، إلى أن "الحراك والنقاش والتداول لا زال قائما والإتصالات جارية بين الكتل النيابية، ونأمل أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس القادم في 9 كانون الثاني. ونحن نرى أن من أهم صفات الرئيس المقبل أن يكون جامعا، وأن يكون رئيسا توافقيا، هكذا تقتضي روحية الدستور وصيغة العيش المشترك ومقتضيات المصلحة السياسية الوطنية".
رأى نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي في حديث لصحيفة "الأنباء الكويتية" ان "جلسة انتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل مفتوحة على كل الاحتمالات".
استنفر لبنان على مستويات عدة، بمواجهة تلويح إسرائيلي بالبقاء في أراضيه، وإرجاء الانسحاب من القرى الحدودية اللبنانية.