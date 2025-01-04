بالاسلحة الحربية.. إشكال في بلدة معروب الجنوبية!

أشار رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، إلى أن "الحراك والنقاش والتداول لا زال قائما والإتصالات جارية بين الكتل النيابية، ونأمل أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية يوم الخميس القادم في 9 كانون الثاني. ونحن نرى أن من أهم صفات الرئيس المقبل أن يكون جامعا، وأن يكون رئيسا توافقيا، هكذا تقتضي روحية الدستور وصيغة العيش المشترك ومقتضيات المصلحة السياسية الوطنية".