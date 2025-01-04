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محليات

بالاسلحة الحربية.. إشكال في بلدة معروب الجنوبية!

2025-01-04 | 15:51
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بالاسلحة الحربية.. إشكال في بلدة معروب الجنوبية!
بالاسلحة الحربية.. إشكال في بلدة معروب الجنوبية!

فيديو يوثق إشكال بلدة معروب الجنوبية الذي نتج عنه قتيل وعدد من الجرحى ظهر اليوم

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بالاسلحة الحربية.. إشكال في بلدة معروب الجنوبية!

محليات

لبنان

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