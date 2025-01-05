مراسل الجديد: تفجيرات ينفذها جنود العدو في شيحين في القطاع الغربي جنوب لبنان وتبين ان لا تفجيرات في بلدة الطيبة بل الأصوات التي سمعت ناتجة عن القاء الجنود قنابل اثناء توغلهم في ساحة البلدة

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، لأول مرة، مكان وتوقيت تشييع جنازة الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله.



وقال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في "حزب الله" اللبناني، وفيق صفا، رداً على سؤال مراسلة الجديد جاسينت عنتر: "بخصوص تشييع شهيد الأمة السيد حسن نصر الله، فإنه سيكون بعد الـ60 يوما في الضاحية الجنوبية كما قرّر "حزب الله".

