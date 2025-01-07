تهديد اسرائيلي لسكان لبنان: كل من ينتقل جنوب هذا الخط يعرض نفسه للخطر

مراسل الجديد: لجنة مراقبة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار تعقد بعد ظهر اليوم إجتماعها الأول في العام الجديد في رأس الناقورة ويُرجح مشاركة الموفد الأميركي آموس هوكستين في الإجتماع