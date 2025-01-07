بالصور- لقاء على مأدبة فطور في دارة مخزومي يجمع هوكستين ونواب من مختلف الكتل
التقى المبعوث الأميركي آموس هوكستين على مأدبة فطور صباح اليوم في دارة النائب فؤاد مخزومي عدداً من النواب من مختلف الكتل صباح اليوم بحضور السفيرة الاميركية ليزا جونسون.
وافادت معلومات "الجديد" ان اللقاء "تناول ملف وقف اطلاق النار والانسحاب الاسرائيلي".
وقد شدد هوكستين خلال اللقاء على ضرورة التزام لبنان وضمناً أي رئيس قادم بإتفاق الطائف والاتفاقيات والاصلاحات الضرورية.
وقال الموفد الاميركي: "نحن امام فرصة ذهبية"، وسمّى قائد الجيش العماد جوزف عون كأحد المرشحين المدعومين لرئاسة الجمهورية لكنه قال إنه ليس الوحيد.