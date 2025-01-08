ملف إعادة الإعمار: لا أموال حتى الساعة!

أفادت صحيفة النهار في أسرارها، بأنه "قال مسؤول في مؤسسة إغاثية رداً على سؤال عن موعد بدء الإعمار: قدّرنا الله على إتمام مرحلة مسح الأضرار وبعدها لكل حادث حديث. لا أموال حتى الساعة".