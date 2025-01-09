مراسلة الجديد: إجتماع في هذه الأثناء بين السفير السعودي وليد البخاري والثنائي الشيعي في مجلس النواب

النائب سامي الجميل: نأمل ان نطوي الصفحة السوداء في البلد وأن نفتح صفحة جديدة على اساس الاعتراف بالآخر ونحن لا نريد ان نقابل مبدأ الاستقواء الذي كان سائداً بمبدأ الفرض