السفير المصري علاء موسى لـ الجديد: لا بد من التوافق وانتخاب رئيس للبنان

السفير المصري علاء موسى لـ الجديد: العمل جارٍ بين الأفرقاء السياسيين لحصر الأسماء بإسمين أو ثلاثة ليحصل إنتخاب الرئيس في جلسة 9 كانون والخماسية تدفع باتجاه أن تكون الجلسة حاسمة