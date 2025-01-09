الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: صادق التهنئة للبنان علي انتخاب فخامة الرئيس جوزاف عون رئيساً جديداً للبلاد بعد طول انتظار كل التمنيات الطيبة للرئيس الجديد بالتوفيق في مهامه الجديدة

أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر لـ #الجديد: النقاط التي طرحها الرئيس جنبلاط خلال زيارته إلى سوريا تمثل عناوين لإشكاليات كبيرة بين البلدين ولم نطرح شيئاً نيابةً عن الدولة اللبنانية