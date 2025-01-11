بعد دعوة ولي العهد السعوي.. الرئيس جوزاف عون يؤكد أن المملكة ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إتصالاً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب له عن تهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز وتهنئة سموه بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.
وقد وجّه ولي العهد السعودي دعوة للرئيس عون لزيارة المملكة.
وقد اكد رئيس الجمهورية ان المملكة العربية السعودية ستكون اول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية لدعوة سمو ولي العهد وايمانا بدور المملكة التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتاكيدا لعمق لبنان العربي كاساس لعلاقات لبنان مع محيطه