بعد دعوة ولي العهد السعوي.. الرئيس جوزاف عون يؤكد أن المملكة ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية

تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إتصالاً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب له عن تهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز وتهنئة سموه بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية.



