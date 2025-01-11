الأرزة اللبنانية.. وسط حرائق لوس أنجلوس!
أظهر شريط مصور من لوس أنجلوس أرزة العلم اللبناني مطبوعة على مقاعد احد المنتزهات الشهيرة في لوس انجلوس، ظهور الارزة وسط الحرائق الصخمة لاقى تفاعلاً كبيراً بين اللبنانيين، وبعد تدقيق فريق موقع قناة "الجديد" يتبين ان الجالية اللبنانية هناك… pic.twitter.com/TsCRWNrE7b
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 11, 2025
الأرزة اللبنانية.. وسط حرائق لوس أنجلوس!
أظهر شريط مصور من لوس أنجلوس أرزة العلم اللبناني مطبوعة على مقاعد احد المنتزهات الشهيرة في لوس انجلوس، ظهور الارزة وسط الحرائق الصخمة لاقى تفاعلاً كبيراً بين اللبنانيين، وبعد تدقيق فريق موقع قناة "الجديد" يتبين ان الجالية اللبنانية هناك… pic.twitter.com/TsCRWNrE7b
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، اتصالاً هاتفيا ًاليوم من رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنّأه فيه على انتخابه وعلى "الثقة التي منحه إياها اللبنانيون"، متمنياً له "التوفيق في مهامه والنجاح في مسعاه للنهوض بلبنان".
اعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين في بيان ان "العدو ما زال يستمر في عدوانه وانتهاكه لإتفاقية وقف إطلاق النار"، مشيراً الى استهداف بلدة طيردبا أمس بصواريخ من مسيرات العدو ما ادى استشهاد 5 أشخاص وجرح 4 أخرين.