شخصيات بارزة تتنافس على رئاسة الحكومة.. من هم؟

نجيب ميقاتي: رجل أعمال وسياسي لبناني شغل منصب رئيس الحكومة في عدة فترات. ويُعرف بدوره البارز في إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الحرب الأخيرة مع إسرائيل

فؤاد مخزومي: رجل أعمال لبناني بارز، يُعتبر شخصية مؤثرة في السياسة اللبنانية وله العديد من المبادرات الخيرية.

ووفقاً لمصادر "الجديد"، سيحظى بدعم كتل المعارضة.

أشرف ريفي: سياسي، شغل عدة مناصب أمنية وحكومية في لبنان، أبرزها وزير العدل ووزير الداخلية.

إبراهيم منيمنة: نائب في البرلمان، أعلن استعداده لتولي رئاسة الحكومة في ظل الظروف الحالية، مؤكداً على التزامه بتطبيق مشروعه السياسي.

نواف سلام: شخصية دبلوماسية وقانونية بارزة، شغل عدة مناصب دولية، منها رئاسة محكمة العدل الدولية، وله تاريخ أكاديمي مرموق.

سعد الحريري: سياسي ورجل أعمال ورئيس تيار المستقبل، وهو نجل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. رغم ابتعاده عن الحياة السياسية في 2022، إلا أنه يُعتبر من الأسماء المطروحة.

وبعد التشاورات بين الكتل النيابية، ستتضح المواقف حول من سيتولى رئاسة الحكومة اللبنانية.