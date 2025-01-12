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محليات

النائب فراس حمدان للجديد: إسقاط ميقاتي أولوية بالنسبة لنا وترشيح النائب ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة يعبر عن تطلعات جزء كبير من اللبنانيين وتطلعات خطاب القسم

2025-01-12 | 04:56
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النائب فراس حمدان للجديد: إسقاط ميقاتي أولوية بالنسبة لنا وترشيح النائب ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة يعبر عن تطلعات جزء كبير من اللبنانيين وتطلعات خطاب القسم
النائب فراس حمدان للجديد: إسقاط ميقاتي أولوية بالنسبة لنا وترشيح النائب ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة يعبر عن تطلعات جزء كبير من اللبنانيين وتطلعات خطاب القسم

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النائب فراس حمدان للجديد: إسقاط ميقاتي أولوية بالنسبة لنا وترشيح النائب ابراهيم منيمنة لرئاسة الحكومة يعبر عن تطلعات جزء كبير من اللبنانيين وتطلعات خطاب القسم

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