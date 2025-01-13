تهنئة من الحريري.. "لتتوقف سياسة الكسر والإستقواء"

وأعرب عن أمله في أن تنضوي كافة القوى السياسية تحت سقف الشرعية، داعياً إلى التوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.

وأضاف: "لقد قال مجلس النواب كلمته وفقاً للدستور وكلمة المجلس لا بد أن تكون مسموعة." كما وجه الحريري الشكر للرئيس نجيب ميقاتي على أدائه المميز في فترة استثنائية من تاريخ لبنان.