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محليات

تهنئة من الحريري.. "لتتوقف سياسة الكسر والإستقواء"

2025-01-13 | 11:07
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تهنئة من الحريري.. &quot;لتتوقف سياسة الكسر والإستقواء&quot;
تهنئة من الحريري.. "لتتوقف سياسة الكسر والإستقواء"

نشر رئيس مجلس الوزراء الأسبق سعد الحريري عبر منصة "أكس" تغريدة هنأ فيها لبنان بتسمية نواف سلام رئيساً للحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل فرصة إضافية لتكامل عمل المؤسسات مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية.

وأعرب عن أمله في أن تنضوي كافة القوى السياسية تحت سقف الشرعية، داعياً إلى التوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.

وأضاف: "لقد قال مجلس النواب كلمته وفقاً للدستور وكلمة المجلس لا بد أن تكون مسموعة." كما وجه الحريري الشكر للرئيس نجيب ميقاتي على أدائه المميز في فترة استثنائية من تاريخ لبنان.

تهنئة من الحريري.. "لتتوقف سياسة الكسر والإستقواء"

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أشار الكاتب والمحلل السياسي جان عزيز الى "انه في الساعات المقبلة سيزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بيروت، كما سيكون للبنان جرعة دعم سعودية وعربية ودولية إضافية".

ولفت عزيز في حديثه لـ"الجديد" الى ان "هناك 22 اتفاقية ثنائية بين لبنان والسعودية جاهزة للتوقيع تشمل كل المجالات لا سيما الاقتصادية والتنمية والتعاون المتبادل، وهي تؤسس لشراكة استراتيجية مع السعودية وتؤكد ان الثقة عادت الى لبنان".

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