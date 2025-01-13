تهنئة من الحريري.. "لتتوقف سياسة الكسر والإستقواء"
نشر رئيس مجلس الوزراء الأسبق سعد الحريري عبر منصة "أكس" تغريدة هنأ فيها لبنان بتسمية نواف سلام رئيساً للحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل فرصة إضافية لتكامل عمل المؤسسات مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية.
وأعرب عن أمله في أن تنضوي كافة القوى السياسية تحت سقف الشرعية، داعياً إلى التوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.
وأضاف: "لقد قال مجلس النواب كلمته وفقاً للدستور وكلمة المجلس لا بد أن تكون مسموعة." كما وجه الحريري الشكر للرئيس نجيب ميقاتي على أدائه المميز في فترة استثنائية من تاريخ لبنان.