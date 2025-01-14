ما حقيقة النية بـ "إغلاق المجلس"؟.. مكتب بري يوضح

مؤكداً أن هذه المزاعم مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً ، وتشكل سابقة خطيرة في العمل الصحفي غير إخلاقية ".
وكانت صحيفة نداء الوطن قد ذكرت أن" رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبدفع من “حزب الله”، كان ينوي إغلاق مجلس النواب بوجه الرئيس المكلف وذلك كرد فعل على تسمية القاضي نواف سلام وسقوط مرشحه الرئيس نجيب ميقاتي، واعتراضاً على ما اعتبره تملصاً من اتفاق مسبق، لم يعرف طرفه الثاني. بري عاد عن قراره كي لا يؤجج الروح الطائفية ويظهر وكأنه يغلق البرلمان بوجه رئيس الحكومة الذي نال 20 صوتاً سنياً من أصل 27. فالجسم الشيعي المنهك لا يستطيع تحمل فتح مشكل مع السنة والأغلبية اللبنانية إضافة إلى الدول العربية التي ستعتبر أن هذه الخطوة موجهة ضدها، ولن تدخل مشروع إعادة الإعمار".