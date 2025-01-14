ما حقيقة النية بـ "إغلاق المجلس"؟.. مكتب بري يوضح

أصدر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بياناً نفى فيه ما أوردته صحيفة نداء الوطن من مزاعم نسبتها لرئيس المجلس النيابي حول نيته إقفال البرلمان،

مؤكداً أن هذه المزاعم مختلقة وعارية من الصحة جملة وتفصيلاً ، وتشكل سابقة خطيرة في العمل الصحفي غير إخلاقية ".