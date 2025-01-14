الرئيس المكلف بعد لقائه الرئيس سلام: سأستمع الى النواب غداً
اشار رئيس الحكومة المكلف نواف سلام بعد لقائه الرئيس تمام سلام، الى ان "الجولة على رؤساء الحكومة السابقين كانت مناسبة للاستفادة من خبرتهم"، وقال: "سأستمع الى النواب المعنيين بإعطاء الثقة للحكومة غدا، وعندما يكون لدي تصور فسأشاركه مع الإعلام للرأي العام، ونحن في عهد جديد ونريد له انطلاقة سريعة".
بدوره، اعتبر الرئيس تمام سلام ان "صفحة جديدة في لبنان بدأت بعد انتخاب رئيس للجمهوريّة وتُستكمل مع تسمية نواف سلام تشكيل الحكومة، ونتمنى للرئيس المكلف كلّ التوفيق ونضع إمكانياتنا في تصرّفه، والوقت اليوم ليس للتأخير ولوضع شروط قاسية".