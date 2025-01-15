كنعان بعد اللقاء مع سلام: نتمنى على الثنائي الشيعي ان نتعاون لانقاذ البلد وإصلاحه

محمد علوش لـ #الجديد: ما حدث اليوم في لبنان هو مشروع خارجي بدءاً من رئيس الجمهورية وصولاً إلى تكليف نواف سلام وأصدقاء الثنائي الشيعي حاولوا إظهاره بأنه بعيداً عن أجواء الكتل السياسية الأخرى