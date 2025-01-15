عدوان: لم يجر تقديم اي وعود لأحد خلال انتخاب الرئيس والاستشارات بعكس ما أشيع وما حصل "ديمقراطي بامتياز"

النائب نعمة افرام من عين التينة: أشكر الرئيس بري الذي أوصلنا بفضل جهوده المكثفة إلى اتفاقية لوقف العدوان مع الحفاظ على كرامتنا ونأمل مع بداية العام الجديد التوصل إلى انتخاب رئيس