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إطلاق نار في مخيم شاتيلا "ابتهاجاً" بوقف إطلاق النار في غزة
2025-01-15 | 13:20
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إطلاق نار في مخيم شاتيلا "ابتهاجاً" بوقف إطلاق النار في غزة
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إطلاق نار في مخيم شاتيلا "ابتهاجاً" بوقف إطلاق النار في غزة
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