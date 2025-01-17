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محليات

لقاء بري - سلام مفصلي.. هذا ما كتبته صحيفة الجمهورية!

2025-01-17 | 00:19
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لقاء بري - سلام مفصلي.. هذا ما كتبته صحيفة الجمهورية!
لقاء بري - سلام مفصلي.. هذا ما كتبته صحيفة الجمهورية!

كتبت صحيفة الجمهورية، أنه "طُويت صفحة أخرى من المسار الدستوري والبروتوكولي لعملية التكليف الحكومي، وانطلق الرئيس المكلّف نواف سلام بعد إتمام المشاورات النيابية غير الملزمة إلى مرحلة تفكيك الألغام، بدءاً من اللغم الأكبر وهو البحث مع "الثنائي الشيعي" حول المشاركة في الحكومة ووفق أي صيغة او قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة، على انّ اللقاء الذي سيجمع سلام اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة يُعتبر مفصلياً، بحسب ما وصفه مصدر بارز في الثنائي للصحيفة، مؤكّداً أن "أجواء الاتصالات كانت في الساعات الأخيرة إيجابية، أبدى فيها الرئيس المكلّف مستوى عالياً من الانفتاح والتفاهم والإصرار على الشراكة والجمع لكل المكونات السياسية".

وكشف المصدر أنّ "هناك تفاهماً حول توجّهات الرئيس المكلّف في التعاطي مع التفاصيل المتعلقة بإدارة الدولة والحكم، قد توصل إلى اتفاق مع الكتلتين الوازنتين في عملية الشراكة وهذا الأمر سيتظهّر في اجتماع عين التينة اليوم".

كذلك كشف المصدر أن "الكلام السعودي الذي سمعه "الثنائي الشيعي" هو كلام جيد وإيجابي، ويؤكّد انّ اللغة التي اطلقها البعض بنَفَس استقواء وتجاوز، لا يمثل سياسة المملكة العربية السعودية في لبنان ولا تقبل فيه لا من قريب ولا من بعيد".
لقاء بري - سلام مفصلي.. هذا ما كتبته صحيفة الجمهورية!

محليات

صحيفة الجمهورية

نواف سلام

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حزب الله لن يشارك في الحكومة.. وحصة "الشيعة" ستذهب إلى حركة أمل (نداء الوطن)
ميقاتي عقب لقائه ماكرون في مطار بيروت: تم التطرق إلى الأوضاع الراهنة وتشديد على ضرورة دعم لبنان على الصعد كافة والرئيس الفرنسي أبدى تفهماً وأكد دعمه للحكومة المقبلة

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