لقاء بري - سلام مفصلي.. هذا ما كتبته صحيفة الجمهورية!

كتبت صحيفة الجمهورية، أنه "طُويت صفحة أخرى من المسار الدستوري والبروتوكولي لعملية التكليف الحكومي، وانطلق الرئيس المكلّف نواف سلام بعد إتمام المشاورات النيابية غير الملزمة إلى مرحلة تفكيك الألغام، بدءاً من اللغم الأكبر وهو البحث مع "الثنائي الشيعي" حول المشاركة في الحكومة ووفق أي صيغة او قواعد، انطلاقاً من توزيع الحقائب السيادية إلى مستوى التمثيل ومسار التعاطي في إدارة المرحلة المقبلة، على انّ اللقاء الذي سيجمع سلام اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة يُعتبر مفصلياً، بحسب ما وصفه مصدر بارز في الثنائي للصحيفة، مؤكّداً أن "أجواء الاتصالات كانت في الساعات الأخيرة إيجابية، أبدى فيها الرئيس المكلّف مستوى عالياً من الانفتاح والتفاهم والإصرار على الشراكة والجمع لكل المكونات السياسية".