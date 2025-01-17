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محليات

جعجع استقبل منيمنة.. وأجواء ايجابية!

2025-01-17 | 03:24
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جعجع استقبل منيمنة.. وأجواء ايجابية!
جعجع استقبل منيمنة.. وأجواء ايجابية!

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، النائب ابراهيم منيمنة، في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي.

وعقب اللقاء الذي استغرق ساعة، وصف منيمنة في دردشة مع الاعلاميين، أجواء الاجتماع بالايجابية، معتبراً أنها "مناسبة للبحث في المرحلة الجديدة، ولا سيما بعد تكليف الرئيس نواف سلام". 

وأكد أننا "انتقلنا اليوم الى مرحلة مختلفة تستوجب تلاقي جميع القوى السياسية وتكاتفها، والبحث في كيفية تسهيل مهمة الرئيس المكلّف، من أجل البدء بمرحلة بناء الدولة". 

ورداً على سؤال حول إمكان تشكيل حكومة في هذا الاسبوع، شدد على "إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن نظراً لأهميته"، لافتاً إلى "وجوب تسهيل عملية التأليف بغية الاسراع في اطلاق عجلة الاصلاح وبناء الدولة".
جعجع استقبل منيمنة.. وأجواء ايجابية!

محليات

سمير جعجع

ابراهيم منيمنة

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