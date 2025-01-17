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محليات

الرئيس المكلف من عين التينة: لا عراقيل والخيار الوحيد التفاهم

2025-01-17 | 07:47
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الرئيس المكلف من عين التينة: لا عراقيل والخيار الوحيد التفاهم

قال الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة إن "الاستشارات النّيابيّة غير الملزمة لم تنتهِ بالأمس بل انتهت اليوم بعد لقائي برّي"، مضيفاً : "هناك إجماعًا من جميع الكتل والنّواب المنفردين الّذين التقيتهم، على ضرورة النّهوض سريعًا بالبلد والعمل على الإنقاذ، وهو ما أتعهّد به 24/24 ساعة".
وتابع سلام "شعرت أنّ لدى جميع الكتل والنّواب المستقلّين، اسعتدادًا للتّعاون الإيجابي، وأؤكد أنّه لا توجد عراقيل من أحد، والخياران الوحيدان هما التّفاهم والتّفاهم. أمّا التّعطيل والفشل فليسا خيارَين"، مشدّدًا على أنّ "لا أحد سيعطّل، ولا أحد سيسمح أن يفشل تشكيل الحكومة، لنستطيع البدء بالعمل المطلوب للإنقاذ".
وشدد "لا حقائب ولا أسماء ولا تصوّرًا للحكومة، قبل أن أجتمع مع الرّئيس عون وأناقش الأمر معه ونتفاهم على الخطوط العريضة"، مبيّنًا أنّ "لديّ تصوّرًا أوّليًّا للحكومة سأعرضه على الرئيس جوزاف عون".

الرئيس المكلف من عين التينة: لا عراقيل والخيار الوحيد التفاهم

محليات

نواف سلام

نبيه بري

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وصول الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي الى القصر الجمهوري في بعبدا للمشاركة في الاجتماع الرباعي مع الرئيس جوزاف عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون
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برّي يغازل سلام.. والكفاءة أولاً "ولو كان خيي"
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برّي يغازل سلام.. والكفاءة أولاً "ولو كان خيي"

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي في تصريحات لـ"الجديد" أن المسار السياسي في لبنان يتجه نحو الحل، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يتسم بالتعاون، لكنه أوضح أنه لم يدخل في تفاصيل الحقائب أو الأسماء مع سلام. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستكون حزبية سياسية أم تكنوقراط، أكد برّي أن تحديد شكل الحكومة هو من اختصاص الرئيس المكلف.

13:09

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