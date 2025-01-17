الرئيس المكلف من عين التينة: لا عراقيل والخيار الوحيد التفاهم

قال الرئيس المكلف نواف سلام بعد لقائه رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة إن "الاستشارات النّيابيّة غير الملزمة لم تنتهِ بالأمس بل انتهت اليوم بعد لقائي برّي"، مضيفاً : "هناك إجماعًا من جميع الكتل والنّواب المنفردين الّذين التقيتهم، على ضرورة النّهوض سريعًا بالبلد والعمل على الإنقاذ، وهو ما أتعهّد به 24/24 ساعة".

وتابع سلام "شعرت أنّ لدى جميع الكتل والنّواب المستقلّين، اسعتدادًا للتّعاون الإيجابي، وأؤكد أنّه لا توجد عراقيل من أحد، والخياران الوحيدان هما التّفاهم والتّفاهم. أمّا التّعطيل والفشل فليسا خيارَين"، مشدّدًا على أنّ "لا أحد سيعطّل، ولا أحد سيسمح أن يفشل تشكيل الحكومة، لنستطيع البدء بالعمل المطلوب للإنقاذ".

وشدد "لا حقائب ولا أسماء ولا تصوّرًا للحكومة، قبل أن أجتمع مع الرّئيس عون وأناقش الأمر معه ونتفاهم على الخطوط العريضة"، مبيّنًا أنّ "لديّ تصوّرًا أوّليًّا للحكومة سأعرضه على الرئيس جوزاف عون".