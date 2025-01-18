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محليات

"الاخبار": سلام يراسل حزب الله.. التأليف سالك

2025-01-18 | 00:35
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&quot;الاخبار&quot;: سلام يراسل حزب الله.. التأليف سالك
"الاخبار": سلام يراسل حزب الله.. التأليف سالك

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان اللقاء بين الرئيس نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام استبق باتصالات كسرت الحلقة المُقفلة ووضعت قطار تشكيل الحكومة على السكة.

واضافت الصحيفة انه إذا لم يحدث أي تطوّر سلبي، يُمكن القول إن "موضوع المشاركة من عدمها أصبحَ إلى حدّ ما وراء الثنائي وهو يسعى اليوم إلى تحسين شروط مشاركته فيها"، خصوصاً أن حزب الله وحركة أمل لمسا إصراراً لدى سلام على ألّا يعزل الثنائي نفسه عن الحكومة.

وعُلم، بحسب الاخبار"  أن الرئيس المكلف بعث برسالة إلى حزب الله أكد فيها على هذا المناخ. وقالت مصادر مطّلعة إن "أمرين تحقّقا في اليومين الماضيين، الأول كسر الجليد الذي كانَ قائماً، ثم بداية فكفكة العقد في ظل تجاوب الرئيسين جوزيف عون وسلام من دون أن يعني ذلك أن الرجلين يتصرفان من منطلق ضعف، لكنهما يتعاملان بموضوعية وبخلفية من يدرك دقة التركيبة".

ولفتت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون قال إنه لن يوقّع حكومة لا يشارك فيها حزب الله وحركة أمل، وإن سلام حريص على موافقة الثنائي عليها، لكنّ مقاربة الأمور هذه المرة "ستكون مختلفة".

 وهذا ما يفسّر كلام المعاون السياسي للرئيس نبيه بري، النائب علي حسن خليل، الذي حاول في مقابلة تلفزيونية أولَ أمس، تخفيف التشنج بالقول: "إننا منفتحون على حوار إيجابي مع رئيس الحكومة المكلف، وكل الكلام التشكيكي غير صحيح. ببساطة كان لدينا مرشح وخسر".

الى ذلك كشفت مصادر مطّلعة على الاجتماع الذي عقد امس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف نواف سلام أن "الأخير خرج من عين التينة مرتاحاً، وأسرّ إلى مَن سأله بأنه قال للرئيس برّي إنه كانَ يتمنى تشكيل حكومة مصغّرة.

واضافت المصادر ان سلام لمسَ من النقاشات مع الكتل النيابية أن هذا الأمر غير ممكن، وهو سيعود إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً، إلا أنه "يصرّ على حكومة تضمّ اختصاصيين"، مشيراً إلى أن "برّي لم يُبد اعتراضاً على ذلك"، وعليه أظهر سلام ارتياحاً لمناخ التفاهم، مشيراً إلى أن اللقاء كانَ محطة ساعدت في قلب الأمور من مناخ سوداوي إلى مناخ واعد.

"الاخبار": سلام يراسل حزب الله.. التأليف سالك

محليات

نواف سلام

حزب الله

الثنائي

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