اللواء ابراهيم لوالدة اوستن تايس: الأمل هو السلاح الأقوى وملتزمون دعمكم للنهاية

وشكرت ديبرا إبراهيم على جهوده المستمرة طيلة الأعوام الماضية لكشف مصير أوستن وخصوصا إبان الولاية الاولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جهته، تمنى إبراهيم لها التوفيق، معتبرا بأن "قضية أوستن ليست مجرد قضية عائلية بل أصبحت رمزا لمعاناة انسانية لا يجب أن تغيب عن ضمير العالم". ولفت الى أن "الأمل هو السلاح الأقوى في هذه الرحلة الطويلة ونحن ملتزمون بدعمكم حتى النهاية". وأشاد بتصميم وعزم ديبرا قائلا: "اجتماعاتنا السابقة في الولايات المتحدة ولبنان أكدت لي مدى قوتكم كامرأة وأم وهذه القوة هي مفتاح الاستمرار".