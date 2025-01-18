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محليات

غوتيريش من بعبدا: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لتقديم كل أشكال الدعم للبنان

2025-01-18 | 04:48
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غوتيريش من بعبدا: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لتقديم كل أشكال الدعم للبنان

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد اجتماعه برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون: "‎في هذا الاجتماع مع رئيس الجمهورية، أتيحت لي الفرصة للتعبيرعن تضامننا مع شعب لبنان الذي عانى كثيرًا".

واضاف: "أعربت عن دعمنا الكامل للرئيس وللحكومة المستقبلية، مع علمنا أنه سيكون من الممكن الآن تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتهيئة الظروف اللازمة لتمكين الدولة اللبنانية من حماية مواطنيها بشكل كامل. كما سيكون من الممكن، مع انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في كامل الأراضي اللبنانية، فتح صفحة جديدة للسلام."

وتابع الامين العام للأمم المتحدة: "أنا أعلم أن اللبنانيين يتمتعون بديناميكية استثنائية، وصمود هائل، وشجاعة كبيرة، وأعلم أنه بمجرد انتهاء النزاع، تبدأ عملية إعادة الإعمار"، مضيفاً: "أود أن أعبر عن دعمنا الكامل واستعدادنا لتعبئة المجتمع الدولي بالكامل لتقديم كل أشكال الدعم للبنان، لما نعتقد أنه سيكون تعافياً سريعاً لهذا البلد، ليعود مرة أخرى مركزاً حيوياً للشرق الأوسط."

غوتيريش من بعبدا: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لتقديم كل أشكال الدعم للبنان

محليات

غوتيريش

جوزاف عون

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