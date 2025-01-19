بالفيديو - فرحاً لـ غزة.. مساجد مدينة طرابلس تصدح بالتكبيرات

فرحاً لـ غزة.. مساجد مدينة طرابلس تصدح بالتكبيرات
صدحت مساجد مدينة طرابلس بالتكبيرات فرحاً لقطاع غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل رسمي صباح اليوم. pic.twitter.com/3JXoRTlm1Q
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 19, 2025
فرحاً لـ غزة.. مساجد مدينة طرابلس تصدح بالتكبيرات
صدحت مساجد مدينة طرابلس بالتكبيرات فرحاً لقطاع غزة، بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل رسمي صباح اليوم. pic.twitter.com/3JXoRTlm1Q
شارك النائب البروفيسور فريد البستاتي في القداس الإلهي الذي احيته رعية مار الياس في بلدة الدامور لراحة انفس شهداء مجزرة الدامور الابطال.
زار رئيس الجمهورية جوزاف عون والسيدة الاولى نعمت عون صباح اليوم، دير مار مارون عنايا، وضريح القديس شربل، حيث كان في استقبالهما رئيس الدير الاباتي طنوس نعمه وعدد من الرهبان.