بري يلتقي في هذه الأثناء رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز في عين التينة وذلك بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون