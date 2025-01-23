بالفيديو - لحظة وصول وزير الخارجية السعودي إلى بيروت

في أول زيارة من نوعها منذ 15 عاماً.. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في لبنان pic.twitter.com/aroP8qpPG5
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 23, 2025
في أول زيارة من نوعها منذ 15 عاماً.. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في لبنان pic.twitter.com/aroP8qpPG5
شكر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان، لاسيما لجهة إنهاء الفراغ الرئاسي، معتبراً زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للبنان رسالة أمل. وإذ رحب بالوزير بن فرحان في لبنان، فإنه استذكر الروابط التاريخية بين لبنان والمملكة، معربا عن أمله في أن تتعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتزداد قوة في المجالات كافة.