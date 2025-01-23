شاب متعلق بالتاريخ والأصالة .. أمولة عم تحلم بالشهرة ومحمد عاشق الطرب الأصيل! ..تابعوا حلقة جديدة من "ميني Mafia" بعد قليل على الجديد

متنقِّلاً على جسر المطار / الذي يفصِلُ الضاحيةَ إلى ضِفتين/ عَبَرَ الزائرِ السعودي فوقَ الرُّكامِ إلى أعالي بعبدا/ وعن قطيعةٍ بَلغت خمسةَ عَشَرَ من الأعوام // شَهدتِ الساحةُ اللبنانية أولَ زيارةٍ لرأسِ الدبلوماسيةِ السعودية / واستَقبلت بيروت وزيرَ خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان / القادِمَ على أحدِ أجنحةِ الخماسية بعدما تَجاوزَ لبنان قُطوعَ الفراغِ الرئاسي/ إلى التكليفِ الحكومي/ ووقَفَ عند أعتابِ التأليف/./