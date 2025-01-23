شاب متعلق بالتاريخ والأصالة .. أمولة عم تحلم بالشهرة ومحمد عاشق الطرب الأصيل! ..تابعوا حلقة جديدة من "ميني Mafia" بعد قليل على الجديد

افادت وكالة الانباء السورية سانا أن "رئيس هيئة الأركان السورية اللواء علي النعسان يجتمع بمدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشيل بطرس لمناقشة آلية ضبط الحدود السورية اللبنانية"
كانت لافتة عبارة "وأخيراً" التي التقطتها عدسات الصحافة في قصر بعبدا في مستهل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في زيارة هي الأولى لأرفعِ دبلوماسيّ سعوديّ الى بيروت منذ 15 عاماً.
متنقِّلاً على جسر المطار / الذي يفصِلُ الضاحيةَ إلى ضِفتين/ عَبَرَ الزائرِ السعودي فوقَ الرُّكامِ إلى أعالي بعبدا/ وعن قطيعةٍ بَلغت خمسةَ عَشَرَ من الأعوام // شَهدتِ الساحةُ اللبنانية أولَ زيارةٍ لرأسِ الدبلوماسيةِ السعودية / واستَقبلت بيروت وزيرَ خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان / القادِمَ على أحدِ أجنحةِ الخماسية بعدما تَجاوزَ لبنان قُطوعَ الفراغِ الرئاسي/ إلى التكليفِ الحكومي/ ووقَفَ عند أعتابِ التأليف/./