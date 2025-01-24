سلام استقبل وزير خارجية الكويت والوفد المرافق: العلاقات اللبنانية - الخليجية من أولى اهتماماتنا في الفترة المقبلة

وخلال الزيارة نقل الوزير الكويتي التهنئة للرئيس المكلف، مبديا استعداد بلاده التام لدعم لبنان على كافة الأصعدة، متمنياً النجاح له في مهمته.كما تم البحث مع الامين العام لمجلس التعاون الخليجي على عقد منتدى استثماري خليجي -لبناني في بيروت خلال الاشهر القادمة.من ناحيته، اكد سلام على اهمية العمل للتصدي للتحديات الداخلية التي تواجه لبنان في هذه المرحلة ، مشددا على اهمية اعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية والتي ستكون من اولى "اهتماماتنا" في الفترة المقبلة.واعرب الرئيس المكلف عن تفاؤله للمواكبة الخليجية والعربية لانطلاقة المرحلة الجديدة التي بدأت بانتخاب الرئيس جوزاف عون.من ناحية ثانية، تلقى الرئيس سلام اتصال تهنئة من بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي.