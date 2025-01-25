حركة أمل ترد على "القوات": الشمس طالعة والناس قاشعة

صدر عن المكتب الاعلامي المركزي في حركة امل البيان الآتي:



لقد صبرنا كثيراً على الافتراءات وتركيب الأفلام حول بطولات وهمية تدعيها قوات سمير جعجع فيما "الشمس طالعة والناس قاشعة"و لا حاجة لنا لأي "حكيم" كي نقوم بتشخيص من لديه"عسر هضم"من انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، كما تشخيص من لديه عقدة من تواصل اللبنانيين مع بعضهم في سبيل بناء مؤسسات الدولة.

وحتى عندما يحتاج الوطن الى طوق نجاة يتمثل بتضافر جهود جميع أبنائه نجد القوات اللبنانية تتحدث عن ضفة هنا وضفة هناك في محاولة لتغطية تخمة سماوات مطالب "الحكيم" بقبوات البيانات الفارغة الا من الدس الرخيص بين أبناء الوطن الواحد.

في الختام وقبل الحديث عن الممانعة حبذا لو تخبرون اللبنانيين من هي العقبة المانعة لتقدم مسار التأليف.