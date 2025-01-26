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محليات

ميقاتي: ندعو الدول الى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان

2025-01-26 | 04:41
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ميقاتي: ندعو الدول الى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان
ميقاتي: ندعو الدول الى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان: "في هذا اليوم الذي عبّر فيه أبناء الجنوب الجريح عن تعلقهم بارضهم وهويتهم رغم تهديدات العدو الاسرائيلي، نتوجه بتحية إكبار الى أهلنا الصامدين في أرضهم الجنوب أو الذين اضطرهم العدوان الى النزوح قسراً عن ارضهم، وبشكل خاص الذين قرروا العودة اليوم، وواجهوا نيران العدوان ببسالة."

واضاف: "إن وطنيتكم باتت مثالا يحتذى وشهادة بالدم بأن لا حق يضيع ووراءه مطالب."
وتابع: "ندعو الدول التي رعت تفاهم وقف النار الى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان واجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب من الاراضي التي تحتلها، وهذا ما ابلغناه الى المعنيين مباشرة محذرين من أن أي تراجع عن الالتزام بمندرجات وقف النار وتطبيق القرار 1701 ستكون له عواقب وخيمة."
ميقاتي: ندعو الدول الى تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان

محليات

ميقاتي

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