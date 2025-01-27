فيديو - رجعنا بس ما لقينا شي.. عودة اهالي الظهيرة الحدودية الى ديارهم

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين والجرحى إلى سبعة عشر جريحًا من بينهم طفل ومسعف من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في خلال قيامه بواجبه الانقاذي الانساني.

