فيديو - رجعنا بس ما لقينا شي.. عودة اهالي الظهيرة الحدودية الى ديارهم

رجعنا بس ما لقينا شي.. عودة اهالي الظهيرة الحدودية الى ديارهم #أخبار_الجديد pic.twitter.com/APJMgNeUQq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 27, 2025
رجعنا بس ما لقينا شي.. عودة اهالي الظهيرة الحدودية الى ديارهم #أخبار_الجديد pic.twitter.com/APJMgNeUQq
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين والجرحى إلى سبعة عشر جريحًا من بينهم طفل ومسعف من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في خلال قيامه بواجبه الانقاذي الانساني.
بالفيديو - رفع الآذان في بلدة حولا بعد عودة الأهالي إليها