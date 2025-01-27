بالفيديو - بين جنود العدو والاهالي.. فريق "الجديد" في مارون الراس

مراسل الجديد على بعد أمتار من الجنود الاسرائيليين جنوباً@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/8h8eLLqFdu
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 27, 2025
مراسل الجديد على بعد أمتار من الجنود الاسرائيليين جنوباً@farhat_muhamad1 pic.twitter.com/8h8eLLqFdu
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت حتى الساعة إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى اثنين والجرحى إلى سبعة عشر جريحًا من بينهم طفل ومسعف من جمعية كشافة الرسالة الاسلامية في خلال قيامه بواجبه الانقاذي الانساني.