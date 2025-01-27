نعيم قاسم: فضلنا الصبر بدلا من الردود الكبيرة على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار

تعرض فريق الـLBCI، اليوم، لاعتداء مبرّح بالضرب من قبل مجموعة من المعتدين في منطقة دير ميماس، مما أدى إلى إصابة الزميل المصور طوني كيرلوس برضوض استدعت نقله إلى المستشفى للعلاج، بينما أصيب كل من الزميلين لارا الهاشم وروبير غصن بكدمات. كما أقدم المعتدون على تكسير كاميرا الفريق وسيارات النقل المباشر.
عيترون، حولا، ميس الجبل، بليدا، الخيام، كفركلا ودير ميماس.. هذه لم تعدْ اسماءَ قرىً عَصَى عليها الاحتلال، بل كانت وغيرُها: جمهورياتِ قلوب.. طالعة مع عسكرها الى الجنوب، وفي يوم تحريرِها الثاني عبَرَت ناسُ القرى عن اتفاقيات الليل وخَرجت الى نهار بلداتِها وحقولِها وبساتينِها ومَرَّت في شوارعِها تتفقدُ احوالَها، من فوق رصاصِ الاحتلال كانتِ الحشودُ تَنتظرُ بالطوابيرِ للدخول.. مسبوقةً بشيوخٍ وعِماماتٍ وبضباطِ جيشٍ ونُخَبٍ عسكرية تَقدمتِ الزحفَ البشري
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً بتعيين العميد في الجيش اللبناني عباس الحسيني قائداً لفوج حرس مدينة بيروت خلفاً للعميد الركن علي صبرا .