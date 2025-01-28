الحريري يعود بكلمة مفصلية! (الأنباء الكويتية)

يكثف "تيار المستقبل" نشاطه السياسي مع اقتراب الذكرى الـ 20 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط، وعودة نجله سعد الحريري من دولة الإمارات العربية المتحدة قبلها لمشاركة جمهوره في إحياء الذكرى الوطنية لوالده. وعلمت "الأنباء" الكويتية أن التحضيرات اللوجستية التي يقوم بها "تيار المستقبل" تختلف هذه السنة عن الأعوام الماضية، اذ ينظم "التيار" العديد من اللقاءات مع كوادره وجمهوره المتعطش لعودة الرئيس سعد الحريري، وإنهاء تعليق عمله السياسي لما له من مكانة في الحياة السياسية اللبنانية، وزعامة للطائفة السنية.

وأكدت مصادر "تيار المستقبل" لـ"الأنباء" الكويتية أن "التيار اليوم هو في حالة تأهب وجهوزية تامة على الصعيد الشعبي والسياسي". وهو في انتظار رئيسه سعد الحريري لإعطاء الإشارة لمعاودة نشاطه كما كان، "بل أفضل وبقوة وعزيمة صارمة، وبتنظيم كما تتطلبه المرحلة المقبلة".

وقال الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري لـ"الأنباء" الكويتية: "لا أحد يراهن على أن تيار المستقبل تراجع، بل العكس صحيح. هو أقوى من السابق والأيام المقبلة ستثبت كلامنا. وفي 14 شباط ستكون إطلالة الرئيس سعد الحريري من لبنان مختلفة عن السابق في شتى الميادين، وجمهورنا بتزايد مستمر وعلاقتنا معه متينة وصلبة، وخدماتنا لم ولن تتوقف لأهلنا في كل المناطق اللبنانية".

وأكد أن "الحريرية السياسية باقية وتقوم بدورها من دون أي ضجيج، ولها محبة مميزة في قلوب اللبنانيين وخصوصا أهل السنة".

وقال: "كل جمهور الحريرية الوطنية في كل المناطق في انتظار الرئيس سعد الحريري في 14 شباط المقبل، وما سيقوله في كلمته سيرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، ما بعد 14 شباط، في ضوء كل المتغيرات الحاصلة في لبنان والإقليم والعالم".

وأضاف: "14 شباط لناظره قريب، وستكون هناك مشهدية وطنية تليق بالرئيس الشهيد، وبالرئيس الحريري، وبحضورنا كتيار وجمهور، نقول فيها أن قرار تعليق العمل السياسي لم يكن نهاية كما توهم البعض، بل بداية لمرحلة جديدة".