وليد البعريني: سلام تجاوز الخطوط الحمراء... وأعذر من أنذر!

وقال البعريني في منشور عبر منصة "أكس": "لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل، سكتنا لأيام وأعطينا فرصة للرئيس المكلف لكي يكمل استشاراته، لكن ان يمنح الذين هزوا العصا وحركوا موتوسيكلاتهم واستعملوا اسلوب الترهيب أكثر مما يحق لهم ويتم تجاهلنا كممثلين عن عكار وطرابلس والمنية والضنية والشمال فهذا تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وأضاف البعريني: "ندعو الرئيس عون إلى تصحيح المسار بصفته الضمانة وإلا ستكون هناك انتفاضة في وجه تهميشنا وقد أعذر من أنذر".

كما دعا البعريني نواب الشمال وخارجه للاجتماع ورفض منطق الإقصاء والإلغاء، مشدداً على ضرورة رفع السقف عاليًا في وجه هذا التجاهل.