تكتل التوافق الوطني: الطائفة السنّية لم ولن تكون مكسر عصا لايّ كان

اعرب تكتل التوافق الوطني عن "رفضه المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتّبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة والتي لا تعتمد كما هو واضح مبدأ وحدة المعايير في التعامل مع القوى والاحزاب والكتل النيابية بل تعتمد على الازدواجية في التعاطي وخصوصاً على مستوى التمثيل السنّي في الحكومة".

