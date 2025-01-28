الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

تكتل التوافق الوطني: الطائفة السنّية لم ولن تكون مكسر عصا لايّ كان

2025-01-28 | 11:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تكتل التوافق الوطني: الطائفة السنّية لم ولن تكون مكسر عصا لايّ كان
تكتل التوافق الوطني: الطائفة السنّية لم ولن تكون مكسر عصا لايّ كان

اعرب تكتل التوافق الوطني عن "رفضه المطلق للطريقة وللتصرفات غير المسؤولة المتّبعة في عملية تشكيل الحكومة العتيدة والتي لا تعتمد كما هو واضح مبدأ وحدة المعايير في التعامل مع القوى والاحزاب والكتل النيابية بل تعتمد على الازدواجية في التعاطي وخصوصاً على مستوى التمثيل السنّي في الحكومة".

ويعتبر التكتل ان "الطائفة السنّية لم ولن تكون مكسر عصا لايّ كان ويجب ان ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الطوائف والا نكون في لبنان طوائف "بسمنة" تسمّي وزرائها وتختار حقائبها وطوائف اخرى "بزيت" تُغيّب بشكل كامل عن الحكومة، ونحن لا نزال ننتظر كيف سيتمّ التعاطي معنا ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه، وللحديث تتمة…".
تكتل التوافق الوطني: الطائفة السنّية لم ولن تكون مكسر عصا لايّ كان

محليات

لبنان

السنة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الحريري يعود بكلمة مفصلية! (الأنباء الكويتية)
نعيم قاسم: الخروقات الإسرائيلية دليل على حاجة لبنان للمقاومة

اقرأ ايضا في محليات

رئيس المجلس السياسي في "حزب الله": لإخوتنا في الوطن.. هذه فرصة نادرة وتاريخية
11:56

رئيس المجلس السياسي في "حزب الله": لإخوتنا في الوطن.. هذه فرصة نادرة وتاريخية

وجه رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" إبراهيم أمين السيد رسالة إلى "أهلنا ‏المقاومين في جنوب لبنان"، قال فيها: "‏سلام الى عقولكم وقلوبكم والى أرواحكم ودمائكم وجراحاتكم، سلامٌ الى أقدامكم أينما وطأت تطّهر الأرض من رجس المجرمين والوحوش الصغار والكبار، لقد اختبر عدوكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف ‏على كنهه وطبيعته، هذا السلاح لا يعرفه الا الله والراسخون في العلم والمؤمنون المتّقون".‏

11:56

رئيس المجلس السياسي في "حزب الله": لإخوتنا في الوطن.. هذه فرصة نادرة وتاريخية

وجه رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" إبراهيم أمين السيد رسالة إلى "أهلنا ‏المقاومين في جنوب لبنان"، قال فيها: "‏سلام الى عقولكم وقلوبكم والى أرواحكم ودمائكم وجراحاتكم، سلامٌ الى أقدامكم أينما وطأت تطّهر الأرض من رجس المجرمين والوحوش الصغار والكبار، لقد اختبر عدوكم في الميدان سلاح مقاومتكم وبالأمس واجه سلاح إرادتكم وعزيمتكم وتعرّف ‏على كنهه وطبيعته، هذا السلاح لا يعرفه الا الله والراسخون في العلم والمؤمنون المتّقون".‏

إصابة جندي و3 مدنيين بإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون
11:50

إصابة جندي و3 مدنيين بإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي: "في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون - مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية".

11:50

إصابة جندي و3 مدنيين بإطلاق نار إسرائيلي على طريق يارون

صدر عن الجيش اللبناني البيان التالي: "في سياق الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة في المناطق الحدودية الجنوبية، أقدم العدو الإسرائيلي على إطلاق النار باتجاه عناصر الجيش والمواطنين على طريق يارون - مارون الراس، ما أسفر عن إصابة أحد العسكريين وثلاثة مواطنين، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية".

افرام: نطالب بإجراء مناقصة بدفتر شروط واضح!
11:33

افرام: نطالب بإجراء مناقصة بدفتر شروط واضح!

صدر عن النائب نعمة افرام البيان التالي:

11:33

افرام: نطالب بإجراء مناقصة بدفتر شروط واضح!

صدر عن النائب نعمة افرام البيان التالي:

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025