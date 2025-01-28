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محليات

الجيش الإسرائيلي يزعم مهاجمة شاحنة ومركبة أخرى تابعة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة في منطقتي الكيف والنبطية في جنوب لبنان

2025-01-28 | 14:16
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الجيش الإسرائيلي يزعم مهاجمة شاحنة ومركبة أخرى تابعة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة في منطقتي الكيف والنبطية في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي يزعم مهاجمة شاحنة ومركبة أخرى تابعة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة في منطقتي الكيف والنبطية في جنوب لبنان
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الجيش الإسرائيلي يزعم مهاجمة شاحنة ومركبة أخرى تابعة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة في منطقتي الكيف والنبطية في جنوب لبنان

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أضاف البيان: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن: "غارة العدو الإسرائيلي هذا المساء على النبطية الفوقا أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة عشرين شخصا بجروح".
أضاف البيان: "أدت غارة العدو الإسرائيلي على زوطر إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح".

هل دخل الجيش اللبناني أنفاق "عماد 4"؟ (فيديو)
14:58

هل دخل الجيش اللبناني أنفاق "عماد 4"؟ (فيديو)

أفادت معلومات ومقاطع مصورة بأن الجيش اللبناني دخل منشأة تابعة لحزب الله قيل أنها "عماد 4" التي سبق ان كشف عنها الحزب خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان بمقطع فيديو. واظهرت المشاهد المتداولة تواجد عناصر من الجيش اللبناني داخل هذه المنشأة الضخمة تحت الأرض. وبحسب معلومات "الجديد" فإن الجيش تسلم هذه المنشأة التي تقع في منطقة بين جويا وعيتيت في قضاء صور قبل أكثر من اسبوع.

14:58

هل دخل الجيش اللبناني أنفاق "عماد 4"؟ (فيديو)

أفادت معلومات ومقاطع مصورة بأن الجيش اللبناني دخل منشأة تابعة لحزب الله قيل أنها "عماد 4" التي سبق ان كشف عنها الحزب خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان بمقطع فيديو. واظهرت المشاهد المتداولة تواجد عناصر من الجيش اللبناني داخل هذه المنشأة الضخمة تحت الأرض. وبحسب معلومات "الجديد" فإن الجيش تسلم هذه المنشأة التي تقع في منطقة بين جويا وعيتيت في قضاء صور قبل أكثر من اسبوع.

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